Schulen in Solingen „Eltern werden übergriffig – es gibt wachsende Gewalt gegen Lehrkräfte“

Merten Naja, ob alles besser wird, weiß ich natürlich nicht, aber ihre Gründung entzerrt besonders die Situationen in den Innenstadtschulen. Ihr großer Vorteil ist, dass sie voll digitalisiert arbeitet und jedem Kind einen Ganztagsplatz anbieten kann.

Weber Und dass sie sehr modern ausgestattet ist. Ich denke, wir werden sehen, wie Grundschulen in Zukunft aussehen können. Das wird sehr interessant und bringt neue Impulse. Und trotzdem fehlen ihr noch Schüler.

Weber Man hatte gehofft, dass ganz viele Eltern ihre Kinder anmelden würden. Immerhin wird die Schule digital voll ausgestattet und bietet ausreichend Ganztagsplätze. Außerdem kann sich das Schulteam komplett neu aufstellen und neue, eigene pädagogische Leitlinien erarbeiten. Die Crux scheint aber für die Eltern zu sein, dass die Schüler die ersten vier Jahre an der Krahenhöhe untergebracht sind und die Augustastraße gar nicht sehen werden. Womit i-Dötze aus der Innenstadt ihre Schule nur noch per Bus erreichen können.

Merten Als ich vor 16 Jahren als Grundschullehrer in der Grundschule Stöcken anfing, wurden kurz darauf die ersten Schulgebäude geschlossen. Die Entwicklung von Schülerzahlen ist langfristig kaum berechenbar, und es ist alles sehr schwerfällig. Vom ersten Gedanken bis zur Umsetzung eines Schulneubaus kann es durchaus zehn Jahre dauern. Das erleben wir doch gerade am Schulzentrum Vogelsang. Aktuell haben wir eine sehr hohe Zahl an Schulneulingen. Das zieht sich über Jahre bis in die weiterführenden Schulen durch. An manchen Standorten gibt es ein Zeit lang viele Geburten, und der Bedarf an Plätzen ist riesig. Wenige Jahre später ist dann eine ganze Generation aus dem Grundschulalter herausgewachsen. Das erleben wir gerade besonders in Aufderhöhe. Ohligs boomt hingegen. Die Folgen werden sich zwar in der Zukunft erst zeigen, aber genau das ist der Grund für eine zukunftsgewandte und weitsichtige Schulentwicklung.