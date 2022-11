Überblick über die weiterführenden Schulen : Die Qual der Schulwahl im Bergischen

Serie Bergisches Land Wie geht es nach der Grundschule weiter? Die Liste der weiterführenden Schulen in Wermelskirchen, Hückeswagen, Radevormwald und Wipperfürth ist lang. Ein Überblick.

Weiterleiten Drucken Von Jakub Drogowski

Städtisches Gymnasium Wermelskirchen

1150 Schüler besuchen das einzige Gymnasium in Wermelskirchen. Sie werden dort von mehr als 100 Lehrkräften unterrichtet. Das 1867 gegründete Gymnasium ist gemeinsam mit der Stadt organisch gewachsen und beherbergt heute eine Mensa, zwei Sporthallen und zwei Schulbibliotheken, davon eine im Nebengebäude, einen naturwissenschaftlichen Trakt sowie einen Oberstufentrakt. Obwohl es keinen explizit naturwissenschaftlichen Schwerpunkt pflegt, wurde das Wermelskirchener Gymnasium bereits drei Mal von der Initiative „MINT Zukunft schaffen“ als MINT-freundliche Schule ausgezeichnet. Das offene Schulprofil soll den Schülern vielfältige und besondere Angebote bereit halten, schon allein deshalb, weil sie in der Stadt nicht zwischen mehreren unterschiedlichen Gymnasien wählen können. Vielmehr setzt man neben der Vermittlung von Fachkompetenz auf ein fundiertes Allgemeinwissen und Medienmündigkeit. Zahlreiche AGs, Sportangebote und Projekte sorgen für ein abwechlungsreiches Bildungspaket. Für die Berufsorientierung stehen externe Partner aus Wirtschaft, Kultur, Sport und Gesundheit zur Verfügung. Neue Konzepte zur Nachmittagsbetreuung werden mit professioneller Unterstützung umgesetzt.

Info Schulvielfalt im Bergischen Land Das Angebot an Schulen ist groß, während es in Wermelskirchen bislang nur die Alternativen Gymnasium und Sekundarschule gibt. Die bald wohl kommende Gesamtschule soll den Abwanderungsstrom der Schüler eindämmen. Die Konkurrenz der Nachbarstädte bleibt bestehen. Doch wo die Sekundarschule in Wermelskirchen stets ein ungeliebtes Kind geblieben ist, hat man sie in Radevormwald deutlich mehr ins Herz geschlossen. Mehr zum Thema finden Sie auf unserer Schwerpunktseite unter: www.rp-online.de/schule

Sekundarschule Wermelskirchen

Aller Voraussicht nach ist die Geschichte der noch jungen Sekundarschule Wermelskirchen endlich. Bereits zum nächsten Schuljahr soll sie von der sich in der Gründungsphase befindenden Gesamtschule schrittweise abgelöst werden. Bis es soweit ist, kümmern sich die etwa 75 Lehrer an der drei- bis fünfzügig konzipierten Schule darum, dass ihre Schüler den Weg in das Berufsleben oder in die nächste Bildungsebene bestmöglich beschreiten. 2014 gegründet, sollte die Schule die Abwanderungsbewegungen der Grunschulabsolventen an externe weiterführende Schulen eindämmen, nachdem die hiesige Real- und die Hauptschule geschlossen wurden. Dies ist in den Augen der Kommunalpolitik und Verwaltung nur unzureichend geglückt. Viele Eltern fremdeln mit der weniger bekannten Schulform und schicken ihre Kinder lieber nach Hückeswagen oder Odenthal. Die neue Gesamtschule soll diesem Trend entgegenwirken. Damit es überhaupt dazu kommt, müssen sich bis Frühling 2023 mindestens 100 Kinder aus Wermelskirchen für die neue Schule anmelden.

Realschule Hückeswagen

Die 1825 gegründete Realschule profitierte von den Abwanderungsbewegungen der Wermelskirchener Schüler in den vergangenen Jahren. Neben der Skepsis gegenüber dem Konzept der Sekundarschule könnte dies auch an der hervorragenden digitalen und technischen Ausstattung der Schule liegen. Dem Wahlpflichtfach Informatik wird ein besonders hoher Stellenwert eingeräumt. Dies äußert sich etwa in den beiden voll ausgestatteten Informatikräumen mit insgesamt 47 Windows Computern, so wie 20 Linux Mint Laptops für den mobilen Einsatz im Klassenraum. Die ebenfalls gut gepflegte Schülerbücherei ist ein beliebter Verweilort für die Schüler in den Pausen. Damit es dort ruhiger bleibt, sind die Pausen nach Klassen sortiert. Das schuleigene Orchester genießt auch außerhalb der Region einen guten Ruf.

Montanusschule Hückeswagen

Eine familiäre Atmosphäre, kleine Klassen, eine sehr individuelle Förderung und die sportliche Ausrichtung zeichnen die Hauptschule an der Weststraße nach eigenem Selbstverständnis aus. Ein 15-köpfiges Kollegium kümmert sich gemeinsam mit zwei Sonderpädagogen und einer Sozialarbeiterin gezielt individuell um jeden der etwa 180 Schüler. Zum 1. Dezember kommt überdies noch eine weitere Pädagogische Fachkraft zur Unterstützung der Sonderpädagogen hinzu. Bei der Ausbildung werden folgende Schwerpunkte gesetzt: Berufsorientierung ab Klasse 7 mit Potenzialanalyse und Praktika von einem Tag bis zu drei Wochen. Dazu kommen die individuelle Förderung (Leseförderung, Deutsch als Zweitsprache, Kleingruppenförderung), Förderung des sozialen Miteinanders (soziales Lernen) und viele sportliche Angebote wie Mountainbike fahren, Kanu, Skifahren und die Teilnahme an verschiedensten Wettkämpfen und Volksläufen. Im Projekt „ Fit durch die Schule“ hat man seit mehreren Jahren eine Kooperation mit der AOK.

Theodor-Heuss-Gymnasium Radevormwald

Am 1968 erbauten THG werden zurzeit 640 Schülerinnen und Schüler von 49 Lehrern unterrichtet. Das Lehrangebot ist breit gefächert. Neben den gängigen Fächern werden in den Differenzierungskursen für die 8. und 9. Klasse etwa Bio-Englisch oder Mathe-Informatik angeboten. Seit 2014 gibt es an dem Radevormwalder Gymnasium das von Schülern gestaltete Schulradio THGfm. Seit dem Jahr 2018 ist das Schulradio für Schülerinnen und Schüler der Jahrgangsstufe 8 auch als Unterrichtsfach wählbar. Regelmäßig veröffentlichen die Schüler ihre Sendungen im „Bürgerfunk“ auf „Radio Berg“. Seit dem Schuljahr 2021/2022 können Schüler das Schulradio als Unterrichtsfach anwählen, im Zuge des Projektkurses „Radiojournalismus“.

Sekundarschule Radevormwald

Die 2016 eröffnete Schule ist Mitglied im Netzwerk „Schule ohne Rassismus“ und gehört deutschlandweit zu den größten aller 115 Sekundarschulen. Nach anfänglichen auch pandemie-bedingten Startproblemen pflegen Schüler- und Lehrerschaft eine große Verbundenheit zu „Ihrer Sekundarschule“

Städtisches Engelbert-von-Berg-Gymnasium Wipperfürth

Das Gymnasium wurde ebenfalls als „MINT-freundliche“ Schule ausgezeichnet. Das 1830 gegründete EvB ist international sehr gut vernetzt. Im pädagogischen Profil wird ein Schwerpunkt auf Bilingualität gesetzt. So werden die Fächer Erdkunde, Politik und Geschichte nacheinander in den 7., 8. und 9. Klassen in Englisch unterrichtet. Seit 2005 existiert eine Arbeitsgemeinschaft in Chinesisch. Insgesamt 45 Lehrer bei mehr als 780 Schülern, sorgen dafür, dass jeder Bildungsbereich in ausreichendem Maße abgedeckt ist. Es findet ein reger Schüleraustausch ins Ausland statt. Das Gymnasium führt eine Schülerzeitung.

Erzbischöfliches St.-Angela-Gymnasium Wipperfürth

Die Schule mit ihren etwa 900 Schülern befindet sich in der Trägerschaft des Erzbistums Köln und liegt auf dem Wipperfürther Silberberg. Das Gymnasium ist eines der wenigen im Bundesgebiet, an dem noch das Graecum erworben werden kann. Mehr als 60 Lehrkräfte bieten ein großes Spektrum an kulturellen und naturwissenschaftlichen Fächern ab. Die Schule ist auch für den Sportunterricht sehr gut ausgestattet. Seit mehreren Jahren gibt es eine Mensa mit warmen Mahlzeiten. Eine Partnerschaft mit einem russischen Gymnasium im Ural ermöglicht außergewöhnliche Auslandsaufenthalte.

Herman-Voss-Realschule Wipperfürth

Die einzige Realschule in Wipperfürth wird von 864 Schülern besucht. Die fünfzügige Schule ist die einzige Schule in Nordrhein-Westfalen die das „Internationale Jugendprogramm“ anbietet. Es findet bilingualer Unterricht ab der Klasse 7 im Fach Erdkunde statt. Insgesamt unterrichten 47 Lehrer an der Realschule.

Konrad-Adenauer-Hauptschule Wipperfürth