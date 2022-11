REALSCHULEN

Albert-Schweitzer-Schule

An der Walder Realschule stehen ein respektvolles Miteinander sowie die Beratung der Schülerinnen und Schüler im Mittelpunkt. In den Jahrgangsstufen 5 und 6 gibt es spezielle Förderangebote, dabei wird in der Naturklasse verstärkt Biologie und Ökologie unterrichtet, der Unterricht in der Hundeklasse wird von Schulhunden begleitet. In der Bläserklasse lernen die Kinder in Kooperation mit der Musikschule ein Blasinstrument. Es finden soziale Trainings sowie mehrere Klassenfahrten statt, unter anderem eine Ski-Freizeit in Jahrgangsstufe 7.

Anzahl Schülerinnen und Schüler: 728

Größe des Kollegiums: 50

ass-solingen.de