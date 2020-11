Streit um „Solinger Modell“ : Stadt widerspricht Familienminister Stamp

Solingen NRW-Familienminister Joachim Stamp (FDP) hatte im Fernsehen erklärt, nicht alle Solinger Schulen seien mit Hybridunterricht einverstanden.

Die Aussagen des Landesfamilienministers und stellvertretenden NRW-Ministerpräsidenten Dr. Joachim Stamp ( FDP ) zu einer vermeintlich mangelnden Akzeptanz des sogenannten Solinger Weges bei Schulen in der Klingenstadt sorgt für Unverständnis bei der Stadtverwaltung. Denn nachdem der Minister am Montagabend in einer Nachrichtensendung des ZDF erklärt hatte, nicht alle Solinger Schulen hätten eine Umstellung auf getrennten Unterricht gewollt, hat Schuldezernentin Dagmar Becker (Grüne) eine solche Darstellung am Dienstag zurückgewiesen.

So sei im Rathaus „keine Schule bekannt, die dagegen gewesen wäre“, zitierte eine Sprecherin der Stadt die Dezernentin mit Blick auf auf das „Solinger Modell“, das Oberbürgermeister Tim Kurzbach (SPD) im Rahmen einer Pressekonferenz Ende Oktober zum ersten Mal in der Öffentlichkeit vorgestellt hatte.

Das Modell sieht vor, den Unterricht an weiterführenden Schulen zu trennen und in einem Wochenrhythmus zwischen Präsenz- sowie Distanzunterricht zu wechseln. Dies bedeutet, dass immer die Hälfte einer Klasse beziehungsweise eines Kurses vor Ort in der Schule unterrichtet wird, während die jeweils anderen 50 Prozent der Schülerinnen und Schüler von zu Hause aus lernen. Mit Hilfe des „Solinger Modells“ will die Stadt Solingen die Corona-Infektionsgefahr an Schulen verringern und somit eine Schließung von ganzen Schulen verhindern.