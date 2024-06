Bidungspolitik trotz leerer Kassen Schulbaugesellschaft: Solinger CDU warnt vor „Mogelpackung“

Dass prinzipiell Handlungsbedarf besteht, glaubt aber auch die CDU. „Die bauliche Situation an den meisten Schulen ist dramatisch. Wir müssen dringend etwas tun“, betonte in diesem Zusammenhang der schulpolitische Sprecher der CDU-Fraktion, Torsten Küster. Allerdings, so Küster, dränge sich „der Verdacht auf, dass die Gründung einer Schulbaugesellschaft am Ende auch nur ein Feigenblatt“ sein könnte. So sehe die Verwaltung bereits vor der Gründung vor, dass die Gesellschaft auch weitere Aufgaben übernehmen könnte, etwa in anderen Gebäuden. Dies klinge jedoch „nach einer Mogelpackung“, so Küster.