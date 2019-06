Galerie SK : Ein Herz für den Künstler-Nachwuchs

Kunstlehrerin Cana Tercan und einige der Schülerinnen und Schüler, die sich mit Arbeiten an der Ausstellung beteiligt haben. Foto: Güdny Schneider-Mombaur

Solingen Zwei Ausstellungen in Folge in der Galerie SK in den Güterhallen sind der Förderung junger Talente gewidmet.

Den Anfang machen Schüler und Schülerinnen des Gymnasiums Vogel­sang. Kunstlehrerin Cana Ter­can ergriff die Chance, einem interessierten Publikum ab morgen in der Galerie SK im Südpark einen Einblick in die Arbeit ihres Kunst Grund- und Leistungskurses zu ermöglichen. Sie zeigt Arbeiten von zwölf Schülerinnen und Schülern, Ergeb­nisse eines aktuellen Projekts, das über rund zwei Monate in ihren Kursen erarbeitet wurde. „Der Schwerpunkt lag auf einer von den Schülerinnen und Schülern selbst­ gewählten künstlerischen Frage­stellung“, erläutert Tercan. „Wir haben uns die Freiheit genom­men, über einen kurzen Zeitraum unabhängig von den Vorgaben des Lehrplans und des anstehenden Abiturs grundlegende künstlerische Erfahrungen zu sammeln.“

Die Aufgabenstellung hat Tercan aus den Hinweisen zur Erstellung einer Bewerbungsmappe für den Studiengang Kunst an der Bergischen Universität Wuppertal ent­wickelt, ohne zu ahnen, dass Stu­dierende des Fachbereichs Kunst genau dieser Universität im Anschluss an die Schülerausstellung in der Galerie SK ihre Arbeiten zeigen werden („Superpositionen“ vom 14. Juli bis 18. August). Damit beziehen sich die beiden Ausstellungen zur SK-Nach­wuchsförderung auf wunderbare Weise direkt aufeinander und er­mög­lichen einen Einblick in künstlerische Entwicklungsprozesse von Kunst­unterricht und Schule über Kunst­studium und Hochschule bis zum professionalisierten Künstler.

Info Eröffnung morgen in der Galerie SK Die Ausstellung „Konvolut“ wird am Sonntag, 23. Juni, um 15 Uhr in der Galerie der Solinger Künstler (SK), Alexander-Coppel-Str.44, eröffnet. Die Schau im Südpark endet am 30. Juni. Öffnungszeiten: mittwochs und donnerstags von 17 bis 19 Uhr, sonntags von 11 bis 17 Uhr.

„Die Themenfindung war eigentlich das Schwerste“, kommentiert Julian Kirschey das Kunstprojekt und die Schülerin Sarah Mense ergänzt: „Gerade diese Freiheit, ein eigenes Thema und auch Material aussuchen zu können, fand ich besonders gut.“

Die Ausstellung zeigt ein Konvolut, so auch der Titel, verschiedenster Bildserien in unterschiedlicher Inten­sität, teils ausgearbeitete Einzelbilder, teils interessante Variationen von Bildideen und Materialexperimenten oder auch ungestüm am Malprozess orientierte Bild­skizzen. Indivi­duelles Arbeiten stand im Vorder­grund, wenn auch gewisse Kriterien, wie die Kunstlehrerin lächelnd ergänzt, eine Benotung im Rahmen von Unterricht ermöglichen mussten. Die Note aber war nicht das Kriterium für die Auswahl der Exponate. Gemeinsam mit den Schülern wurde diskutiert, ausgewählt, arrangiert und schließ­lich gehängt. Auch das ein wichtiger Lernprozess für den Nachwuchs. Die bearbeiteten Themen reichen von düsteren Großstadtimpressionen, dem Alterungsprozess, Sucht und Tod, dem Menschen als gespaltener Persönlichkeit, Angst und Mobbing, Licht als Phänomen bis zum Ideal der Freiheit.