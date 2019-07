Bei der Wirtschaftsförderung : Schüler erkunden Berufe bei der Wirtschaftsförderung

Solingen Leopold, Özge, Jonathan, Michelle und Juliane haben noch keine konkreten Vorstellungen, in welchem Beruf sie später einmal arbeiten möchten. Bis zur Berufswahl haben die 14-jährigen Schülerinnen und Schüler des Humboldtgymnasiums auch noch etwas Zeit.

Leopold, Özge, Jonathan, Michelle und Juliane haben noch keine konkreten Vorstellungen, in welchem Beruf sie später einmal arbeiten möchten. Bis zur Berufswahl haben die 14-jährigen Schülerinnen und Schüler des Humboldtgymnasiums auch noch etwas Zeit. Gleichwohl nutzten die Gymnasiasten der Jahrgangsstufe 8 am gestrigen Dienstag die Gelegenheit, im Rahmen einer Berufsfelderkundung das Alltagsleben eines Unternehmens mit seinen unterschiedlichen Fachbereichen kennenzulernen.

Gastgeber dieser Berufsfelderkundung war die Wirtschaftsförderung, bei der Leopold, Juliane, Jonathan, Michelle und Özge etwas über Marketing, Breitband/IT, Finanzen/Controlling, aber auch über Hausmeisterservice und Fachkräfte-Akquierierung. „Schüler der achten Klassen sollen mindestens drei Tage in einem Unternehmen Berufsfelder erkunden“, sagen der Geschäftsführer der Wirtschaftsförderung, Frank Balkenhol,und Lea Pistorius, die sich bei der Wirtschaftsförderung insbesondere um das Thema Fachkräfte kümmert. „Die Schüler bekommen bei uns unter anderem vermittelt, was eine Wirtschaftsförderung alles leistet“, sagt Pistorius.

Michelle hat das wie ihre Mitschüler bereits nach wenigen Stunden der Berufsfelderkundung verinnerlicht. „Neue Unternehmen akquirieren und ortsansässigen Firmen unterstützen“, sagt die 14-Jährige. Erfahren haben die Humboldtschüler aber auch, dass das Rentenalter erhöht worden ist. Leopold war bereits einen Tag in einer Kita. Das hat ihm nicht so sehr gefallen. „Die Berufsfelderkundung ist auch dafür da, Berufe für sich auszuschließen“, erklärt Frank Balkenhol. Leopold weiß jedenfalls, dass er nicht Erzieher werden will. Nächste Woche gehen die eintägigen Praktika der Achtklässler weiter. Juliane kann sich später durchaus einmal vorstellen, „etwas Kreatives zu machen. Fotografin oder Mediengestalterin“, sagt sie. Michelle und Özge sind an Innenarchitektur oder der Arbeit in einer Werbeagentur interessiert. „Ein Tagespraktikum ist aber zu kurz“, meinen die Schüler des Humboldtgymnasiums.