Feuerwehreinsatz in Solingen : Schreinerei-Mitarbeiter von Flammen eingeschlossen

Der Anbau einer Schreinerei an der Brühler Straße brannte am Donnerstagabend in voller Ausdehnung. Foto: Gianni Gattus

Solingen Dramatische Szenen am Donnerstagabend an der Brühler Straße in Solingen. In einer Schreinerei war ein Feuer ausgebrochen. Eine Person, die nicht mehr den Weg ins Freie fand, musste von der Feuerwehr gerettet werden.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Zum zweiten Mal innerhalb weniger Wochen ist in Solingen eine Schreinerei Opfer eines Großfeuers geworden. Nachdem bereits Mitte Januar in einem Betrieb in Merscheid ein Brand ausgebrochen war, musste die Feuerwehr am Donnerstagabend erneut – diesmal nach Höhscheid – zu einer Schreinerei ausrücken. Zuvor hatten Zeugen von der Brühler Straße Flammen im Hinterhof eines dortigen Gewerbekomplexes gemeldet.

Tatsächlich stand das eingeschossige Lager der Schreinerei beim Eintreffen der Feuerwehrleute kurz nach dem ersten Alarm um etwa 18.45 Uhr schon in einem Vollbrand – wobei die Gefahr bestand, dass sich die Flammen binnen kürzester Zeit auf angrenzende Gebäude ausdehnen könnten. Darüber hinaus war aber auch ein Mensch in akuter Lebensgefahr, da einem Mitarbeiter der Schreinerei durch den Brand der Fluchtweg aus dem Hinterhof abgeschnitten war.

Ein Trupp der Feuerwehr führte den Mann schließlich mithilfe einer sogenannten Brandfluchthaube ins sichere Freie, nachdem die um sich greifenden Flammen zunächst von den Einsatzkräften niedergeschlagen waren. Der Mitarbeiter blieb, wie die Feuerwehr später meldete, unverletzt.

Mittels dreier Strahlrohre (davon ein Strahlrohr über Drehleiter) konnte der Brand schnell unter Kontrolle gebracht und die drohende Ausbreitung des Feuers verhindert werden. Dabei wurde die Berufsfeuerwehr durch die Einsatzkräfte von Freiwilligen Kräften aus Böckerhof unterstützt.

Alle angrenzenden Gebäude wurden zuletzt durch die Feuerwehr kontrolliert. Hierbei wurde festgestellt, dass eine unmittelbar benachbarte Gewerbehalle stark verraucht war und belüftet werden musste.

Zur Ursache des Feuers sowie zur Schadenshöhe lagen zunächst keine Angaben vor.

(or)