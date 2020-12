Corona-Pandemie in Solingen : Schnelltestzentrum öffnet in der Maschinenhalle am GuT

Die Alte Maschinenhalle am Gründer- und Technologiezentrum: Wo sonst Veranstaltungen aller Art stattfinden, werden ab sofort Corona-Schnelltests durchgeführt. Foto: Meuter, Peter (pm)

Solingen Ab Samstag haben Solinger die Möglichkeit, am Gründer- und Technologiezentrum an der Grünewalder Straße einen Corona-Antigentest durchführen zu lassen. Das Ergebnis kommt dann per E-Mail.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

In 15 Minuten soll das Ergebnis feststehen. Wo in normalen Zeiten Events aller Art über die Bühne gehen, werden Bürger dem heutigem Samstag die Gelegenheit haben, in Sachen Corona-Infektion auf Nummer sicher zu gehen. Denn nachdem es den Betreibern der Alten Maschinenhalle am Gründer- und Technologiezentrum (GuT) in Höhscheid im Zuge des Lockdowns bis auf Weiteres nicht mehr möglich ist, wie gewohnt Veranstaltungen durchzuführen, haben sie in dem Gebäude nun ein Corona-Schnelltestzentrum aufgebaut.

Dabei werden sogenannte Antigentests zur Verwendung kommen, die den Vorteil haben, dass sie bereits nach einer Viertelstunde ein Resultat liefern. Eine Auswertung in einem Labor ist nicht notwendig, so dass Interessenten vor den Weihnachtsfeiertagen relativ schnell Gewissheit über eine mögliche Infektion mit dem Coronavirus erhalten können.

Ein Freifahrtschein ist ein solcher Test allerdings nicht, betonen die Betreiber der Maschinenhalle, die die Idee zu dem Schnelltestzentrum hatten. So sei es nach wie vor geboten, die bestehenden Abstands- und Hygieneregeln einzuhalten, betonte jetzt Marc Philip Buchholz als einer der Verantwortlichen bei der pm2am Gmbh & Co. KG mit Sitz in Wuppertal, die in der Halle für gewöhnlich Veranstaltungen ausrichtet.

Zuletzt waren dies vor allem digitale Events gewesen. Bei einer solchen Veranstaltung wurde auch die Idee zum Testzentrum geboren. „Wir stehen in engem Kontakt zum Gesundheitsamt und zu Ärzten. Der Test wird von einem Mediziner vorgenommen“, sagte Alexander Klein als ein weiterer Hallenbetreiber.

Testen lassen können sich Einzelpersonen, Familien oder auch Firmenbelegschaften. Die Anmeldung erfolgt im Internet . Die Kosten pro Test belaufen sich auf 39,90 Euro. Die Organisation und Durchführung läuft nach Angaben der Verantwortlichen so, dass die Abstände gewahrt bleiben.

www.coronaschnelltestsolingen.de

(or)