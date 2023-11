Schnee im Bergischen Land Lkw fährt sich fest - Zahlreiche Unfälle

Die Winterdienste hatten im Bergischen Land auch am Mittwoch, 29. November 2023, gut zu tun. Trotz ihres Einsatzes haben die Polizeidienststellen ab etwa kurz vor 6 Uhr einige witterungsbedingte Unfälle registriert. In Solingen wurde eine Person gegen 5.50 Uhr bei einem Unfall auf der Kamper Straße leicht verletzt. Hinzu kommen vier Unfälle mit Sachschäden. Um 6.30 Uhr hat sich ein Lastwagen an der Kamper Straße festgefahren. In Remscheid sind bis 8.25 Uhr acht Glätte-Unfälle mit Blechschaden abgeschlossen, in Wuppertal sogar 25 - hier es gab einen Verletzten. Es sind jedoch noch viele Einsätze im Bergischen Städtedreieck im Gange, so dass sich diese Zahl noch erhöhen kann.