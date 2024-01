Schnee im Bergischen Land Glatte Straßen sorgen für Probleme

Auch der Individualverkehr war betroffen. Von 18 Uhr am Sonntagabend bis etwa 12 Uhr am Montag gab es nach Angaben des Polizeipräsidiums Wuppertal im Bergischen Städtedreieck 102 witterungsbedingte Unfälle, die meisten davon in Wuppertal. In Solingen waren es 18. In Solingen wie in Remscheid blieb es bei Blechschäden. Allerdings gab es Verkehrsbehinderungen, weil die Durchfahrt auf den betroffenenen Straßen teilweise während der Unfallaufnahme und Bergung der Fahrzeuge nicht möglich war. So hatten sich in Solingen nach einem Unfall in der Wuppertaler Straße zwei Fahrzeuge ineinander verkeilt. In Wuppertal wurde eine Person leicht verletzt. In allen drei Städten sind jedoch aktuell noch Unfälle offen, zu denen die Polizei rausfahren muss: Die Beamten kommen mit der Bearbeitung der Unfälle kaum nach.