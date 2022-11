Weihnachtsmarkt in Solingen So vielseitig ist der Weihnachtsmarkt auf Schloss Grünewald 2022

An diesem Stand kann man eine Reise ins Mittelalter machen: Burkhard Indervoort bietet handgemachte Holz-, Leder- und Hornwaren an. Zu finden sind an dem Stand unter anderem Beutel, Schmuck, Bänder und Becher. Indervoort plant, an allen vier Wochenenden auf dem Makrt vertreten zu sein.