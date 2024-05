Beliebte Ausflugs-Location in Solingen Schöne Aussichten rund um Schloss Burg

An diesem sonnigen Frühlingsmorgen geben zunächst Bauarbeiter den Ton an. Seit Jahren wird Schloss Burg saniert. Bund, Land und Eigentümerstädte stecken einen zweistelligen Millionenbetrag in das bergische Wahrzeichen, das im Solinger Osten hoch über dem Tal der Wupper thront – und das mittlerweile an vielen Stellen in neuem Glanz erstrahlt. Rund ein Jahr noch, dann werden die Arbeiten abgeschlossen sein. Wobei nicht allein das historische Gemäuer augenblicklich eine Art Wiedergeburt erlebt. Vielmehr ist auch der kleine Stadtteil Burg mit seinen Orten Unter- und Oberburg dabei, sich neu zu erfinden.