Service auf Schloss Burg : Neuer Platz für Geldautomat

Nach dem Abbau eines Geldautomaten am alten Schulgebäude von Schloss Burg will die Stadt-Sparkasse Solingen an dieser Stelle des Parkplatzes einen neuen einrichten. Foto: Guido Radtke

Solingen Noch ist es nicht offiziell. Aber nach dem Abbau des alten Apparates im August scheint ein Standort gefunden – am Parkplatz vor dem Schloss. Beim Kunsthandwerker-Basar muss aber noch ein gemieteter Automat aushelfen.

Kontakt Sie haben ein Anliegen ? Dann wenden Sie sich an unsere Redaktion unter ☏ 0212 / 222 03 15. Oder schreiben Sie uns eine E-Mail mit dem Stichwort „Bürgermonitor“ an ­ redaktion@ solinger-morgenpost.de

„Die Pläne gehen dahin, dass der zukünftige Platz des Geldautomaten an einer Mauer mit Blumenbeet direkt am beschrankten Parkplatz vor dem Schloss aufgestellt wird“, konkretisierte Schulz das Vorhaben. So hätten in den zurückliegenden Wochen bereits Gespräche mit der unteren Denkmalschutzbehörde stattgefunden. Und sollte nun auch noch die obere Denkmalschutzbehörde ihre Zustimmung erteilen, stünde einer zügigen Montage des neuen Geldautomaten kaum mehr etwas im Weg.