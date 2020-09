Veranstaltung auf Schloss Burg : Grünes Licht für Kunsthandwerker-Markt

Solingen Schloss Burg darf ab 30. Oktober seine wohl bekannteste und größte Veranstaltung im Jahresverlauf durchführen. Tickets für den Basar sind nur online erhältlich.

Für viele Aussteller wird der Basar der Kunsthandwerker die erste Veranstaltung in diesem Jahr sein. So fiebern die Aussteller dem Event voller Euphorie entgegen, das vom 30. Oktober bis 8. November auf Schloss Burg stattfinden wird. Der Schlossbauverein erhielt jetzt Grünes Licht, die bekannteste und größte Veranstaltung in der historischen Anlage durchführen zu können.

Zum gegenseitigen Schutz für Besucher, Aussteller und Mitarbeiter gilt in den Innenräumen die übliche Maskenpflicht. Es wird regelmäßig gelüftet und desinfiziert. Die Wege haben eine Mindestbreite von 1,50 Metern, so dass auch die Abstandsregel eingehalten werden kann. Zudem gibt es eine Begrenzung von maximal 500 Besuchern, die sich gleichzeitig auf der Veranstaltungsfläche aufhalten dürfen.

An den zehn Veranstaltungstagen öffnet der Basar von 11 bis 19 Uhr. Einzige Ausnahme ist wie jedes Jahr die „Lange Nacht der Kunsthandwerker“ an Allerheiligen, in der der Besuch vor allem für Nachtschwärmer und Romantiker nach Einbruch der Dunkelheit lohnenswert ist. Am 1. November ist der Basar bis 22 Uhr geöffnet.