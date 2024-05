Schleuserring in Solingen und weiteren NRW-Städten Zahl der Beschuldigten erhöht sich auf 58

Mitte April hatte die Staatsanwaltschaft Düsseldorf Unternehmen, Ämter und Wohnungen in NRW durchsuchen lassen, darunter auch in Solingen. In den Focus geriet dabei unter anderem auch ein Solinger Unternehmen sowie das Ausländeramt und die Wirtschaftsförderung der Stadt. Bekannt ist bislang, dass hier jeweils ein Mitarbeiter zu den Beschuldigten gehört, die bislang nicht vom Dienst suspendiert sein sollen. Das hatte zuletzt Ratsmitglied Markus Preuss (SPD) kritisiert.