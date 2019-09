Vorbereitungen für Batterie-Obus-Betrieb : Wendehammer Abteiweg für sechs Wochen gesperrt

Die Haltestelle Abteiweg in Gräfrath wird für batteriebetriebenen Obus (BOB) ausgebaut. Foto: Martin Oberpriller

Solingen Die Haltestelle wird ausgebaut. Ab Oktober soll dort der neue BOB auf der Linie 695 halten.

Der ab Oktober vorgesehene Regelverkehr der neuen Batterie-Oberleitungsbusse (BOB) auf der Linie 695 wirft seine Schatten voraus. Da an der Haltestelle Abteiweg in Gräfrath noch einige Umbauten vorgenommen werden müssen, wird der dortige Wendehammer ab Mittwoch, 11. September, für die Dauer von rund sechs Wochen gesperrt sein.

Wie die Stadt am Freitag mitteilte, werden an der Schleife Anschlüsse für die zukünftige Schnellladestation verlegt. Diese soll garantieren, dass die BOB-Fahrzeuge immer eine sichere und störungsfreie Stromversorgung haben. Abschließend wird die Fahrbahn eine neue Decke erhalten.

Sobald die Arbeiten fortgeschritten sind, ist im Bereich des Wendehammers auch kein Busverkehr mehr möglich. Wie schon 2018 müssen die Busse wieder auf der von-Gahlen-Straße wenden, weswegen dort dann ein Halteverbot besteht. Laut Stadtwerken wird die Endhaltestelle Abteiweg ab Montag, 16. September, nicht mehr angefahren. Die Haltestelle Heiliger Born wird in beiden Fahrtrichtungen in die von-Gahlen-Straße verlegt.

Zu verschiedenen Tageszeiten werden Taxen eingesetzt, die zwischen dem Streckenabschnitt der Buswendeschleife am Abteiweg bis zu den Ersatzhaltestellen an der von-Galen-Straße pendeln – vor allem als Service für den Rückweg, der den Abteilweg hinauf führt. Je nach Fahrgastaufkommen wird das Taxi gegebenenfalls mehrfach den Berg rauf und runter fahren.

Fahrten müssen 30 bis 60 Minuten vor Antritt unter ☏ 12015 bei der Taxizentrale Solingen bestellt werden. Fahrten sind möglich montags bis freitags in den Zeiten von 9 bis 12 Uhr und 13 bis 14.30 Uhr, an Samstagen von 8.30 bis 9.30 Uhr, 11 bis 13 Uhr und 14 bis 15.30 Uhr sowie an Sonntagen von 8.30 bis 9.30 Uhr, 11 bis 12.30 Uhr und 14 bis 15.30 Uhr.