Schlechte Noten bei Pünktlichkeit Problem für Solinger Pendler – immer mehr Bahnen haben Verspätung

Bahnpendler benötigen mittlerweile regelrechte Nerven aus Stahl. Denn wer regelmäßig auf eine der Bahnlinien in der Region angewiesen ist, um zum Beispiel morgens von Solingen aus rechtzeitig an seinen Arbeitsplatz in einer der umliegenden Städte zu gelangen, schaut immer häufiger in die Röhre. Dies besagt zumindest der neue Qualitätsmonitor NRW für den Schienenpersonennahverkehr (SPNV), der am Donnerstag im städtischen Mobilitätsausschuss erstmals der Solinger Öffentlichkeit vorgestellt werden wird – und aus dem hervorgeht, dass die Pünktlichkeit auf sämtlichen Bahnlinien rund um Solingen 2023 im Vergleich zum Vorjahr noch einmal deutlich zurückgegangen ist.