Stroke Unit ab 1. Dezember im Städtischen Klinikum Schlaganfallversorgung in Solingen ist gesichert

Das haben die Stadt Solingen sowie das Städtische Klinikum am Dienstagvormittag bei einer kurzfristig anberaumten Pressekonferenz im Rathaus bekannt gegeben. So wurde mitgeteilt, dass die Stroke Unit noch bis einschließlich 30. November am Standort der Lukas Klinik im Einsatz sein wird, was wiederum bedeutet, dass Notfälle erst einmal weiterhin zunächst in Ohligs behandelt werden. Gleichzeitig ist aber auch vorgesehen, dass die Patienten schon ab 23. November nach der Notfallerstversorgung in der Lukas Klinik zur Fortsetzung der Behandlungen ins Städtische Klinikum beziehungsweise in andere Krankenhäuser in der Region verlegt werden. Ab dem 1. Dezember ist die Stroke Unit dann in vollem Umfang am Klinikum angesiedelt, sodass ab diesem Zeitpunkt auch die akuten Notfälle an der Gotenstraße ihre Erstversorgung erhalten werden.