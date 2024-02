Schlaganfallversorgung in Solingen Technik für „Stroke Unit“ ist komplett

Der Vorzug des neuen Geräts liege vor allem in der größeren Präzision: So könne man die Gefäße durch die Abbildung in zwei Ebenen dreidimensional betrachten und hochpräzise CT-Aufnahmen anfertigen. Außerdem fahre die Anlage eigenständig wieder auf frühere Positionen zurück. So spare man viel Zeit, Strahlenbelastung und Kontrastmittel. „Das ist vor allem schonender für die Patientinnen und Patienten, schützt jedoch auch die an den Eingriffen beteiligten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter“, erklärt Nordmeyer. Zudem könne man mit der modernen Technologie kleinste Gefäßverschlüsse, die aber gravierende Behinderungen zur Folge haben können, mit geringem Risiko öffnen.