Mutmaßliche Dealer in U-Haft Fahndern gelingt Schlag gegen Drogenhändler in Solingen

Der Polizei sind bei einer Razzia gegen mutmaßliche Drogenhändler in Solingen möglicherweise zwei sprichwörtlich richtig dicke Fische ins Netz gegangen. Denn wie die Polizei und die Staatsanwaltschaft Wuppertal in einer gemeinsamen Erklärung am Mittwoch bekannt gegeben haben, ist es den Beamten jetzt gelungen, zwei jeweils 34 Jahre alte Männer zu fassen, die in Verdacht stehen, unter anderem mit Amphetamin und Marihuana gedealt zu haben.