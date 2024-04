Brand in Solingen Feuerwehr muss 16 Menschen retten

Parallel zur Unwetterlage wurde die Feuerwehr am Montag um 18.03 Uhr zunächst zu einem vermeintlichen Gebäudebrand an die Remscheider Straße alarmiert, der sich dann als blinder Alarm herausstellte. Eine halbe Stunde später wurde es jedoch dramatischer, als ein Wohnungsbrand mit Menschenleben in Gefahr an der Scheler Straße gemeldet wurde.