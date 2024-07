Großeinsatz der Feuerwehr Saugroboter löst Großbrand in Solingen aus

Die Serie schwerer Brände in Solingen reißt nicht ab. Nachdem es in den vergangenen Monaten nämlich bereits mehrfach zu Feuern in Wohnhäusern mit teilweise verheerenden Folgen gekommen ist, ist in der Nacht zu Donnerstag nun wohl auch eine sechsköpfige Familie mit kleinen Kindern nur knapp einer Katastrophe entgangen – wobei das im Erdgeschoss der betroffenen Doppelhaushälfte an der Rheinstraße in Ohligs ausgebrochene Feuer dieses Mal nicht mit Absicht gelegt worden ist, sondern vielmehr auf einen technischen Defekt in einem Haushaltsgerät zurückzuführen sein dürfte.