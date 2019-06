Kampagne „Sauberes Solingen“ : „Sauberes Solingen“: Auftakt zum großen Reinemachen

Solingen Stadtverwaltung und Bürger engagieren sich für ein „Sauberes Solingen“.

Solingen soll sauberer werden. Das ist das erklärte Ziel von Oberbürgermeister Tim Kurzbach, den Technischen Betrieben (TBS) und dem Stadtmarketing. Am Dienstag wurde die Kampagne „Sauberes Solingen“ vorgestellt, die nicht nur nachhaltig wirken soll, sondern auch auf große Resonanz der Bürger setzt. Denn diese sollen beim großen Reinemachen in der Stadt mit anpacken.

Gleichwohl räumte der Oberbürgermeister ein, dass es Stellen in der Stadt gebe, die dem Sauberkeitsziel noch nicht entsprechen. Eben diesen Plätzen sagt Kurzbach mit Hilfe der TBS nun den Kampf an. Wilde Müllkippen – also Orte, an denen einfach Unrat abgeladen wird – sollen ebenso verschwinden wie dreckige Problem-Ecken. Unter dem Motto „Mensch: Wir machen alle(s) sauber“ wurde nun die Kampagne gestartet, in der die TBS mit den Bürgern Hand in Hand arbeiten werden. „Sie kann nur durch gemeinsames Anpacken gelingen und zu einem dauerhaften Erfolg werden“, sagte Kurzbach.