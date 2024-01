Unfall legt Berufsverkehr lahm Sattelzug brennt auf A46 – Solinger Feuerwehr hilft

Ein brennender Sattelzug auf der Autobahn 46 legte am Dienstag, 30. Januar, den Berufsverkehr in Fahrtrichtung Wuppertal zeitweise lahm. Gegen 4.20 Uhr war die Feuerwehr alarmiert worden: Wenige Meter hinter der Anschlussstelle Haan-Ost brannte ein Lastwagen auf dem Seitenstreifen. Einheiten aus Haan und Solingen rückten an, um das Feuer zu bekämpfen. Dabei wurden zwei Einsatzkräfte der Solinger Feuerwehr leicht verletzt. Beteiligt waren die Solinger Löscheinheiten 1 Ohligs 4, 2 Ruppelrath 2 und 6 Gräfrath 13.