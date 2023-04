Nach dreijähriger Baupause in Solingen Dorper Kirche: Baustelle geht auf die Zielgerade

Durch die Arbeiten an der Westseite wird der Haupteingang der Kirche bis zum Abschluss der Arbeiten verschlossen bleiben. Die restlichen Schäden an den drei anderen Seiten des Turms könnten in dieser Zeit wiederum per Hubsteiger beseitigt werden, teilte die Gemeinde weiter mit, die am Freitag zudem unterstrich, man sei sehr froh, dass „ein guter Abschluss der Maßnahme jetzt endlich in Sicht“ sei.