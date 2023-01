Historisches Kirchengebäude in Solingen Reinoldi-Kapelle in neuem Glanz

Es war die von Beginn an angestrebte Punktlandung. Denn wie der Baukirchenmeister der Evangelischen Kirchengemeinde St. Reinoldi Rupelrath, Joachim Buchmüller, jetzt bekannt gegeben hat, sind die Sanierungsarbeiten an der St. Reinoldi-Kapelle Rupelrath in Aufderhöhe zuletzt pünktlich abgeschlossen worden, so dass die Gemeindemitglieder an Weihnachten – wie vorgesehen – erstmals wieder einen Gottesdienst in dem historischen Kirchenbau am südwestlichen Rand Solingens haben feiern können.