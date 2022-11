Ausstellung in Wuppertal : Sandra Schlipkoeter lässt den Raum leuchten

Solingen/Wuppertal Unter dem Titel „Schwebezustand“ stellt die Solinger Künstlerin im Neuen Kunstverein Wuppertal aus. Treu geblieben ist die Künstlerin ihrem Thema.

Am Freitagabend wurde im Neuen Kunstverein Wuppertal die Ausstellung „Schwebezustand“ von Sandra Schlipkoeter eröffnet. Die gebürtige Solingerin, seit vielen Jahren in Berlin lebend und arbeitend, hat für die neue Ausstellung ihre künstlerischen Ansätze, etwa zu sehen auch in der Präsentation vor einem Jahr im Gräfrather Kunstmuseum („Linie“), weiterentwickelt. Im großen Erdgeschossraum im Kolkmannhaus in der Hofaue 51 lässt Schlipkoeter – so erklärt sich auch der Titel – ihre Bilder diesmal sprichwörtlich schweben.