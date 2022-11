In Solingen wird zum 1. Januar an der Preisschraube gedreht : Stadtwerke erhöhen Strompreis

In Solingen wird zum 1. Januar an der Preisschraube gedreht

Solingen Kunden der Stadtwerke Solingen (SWS) müssen ab 1. Januar kommenden Jahres erheblich tiefer in die Tasche greifen, wenn sie ihren Strom von dem örtlichen Versorger beziehen.

Wie die Stadtwerke am Freitag bekannt gegeben haben, wird sich der monatliche Abschlag bei einem durchschnittlichen Verbrauch von 3500 Kilowattstunden pro Jahr dann um mehr als 30 Prozent von 90 auf 124 Euro erhöhen.

Begründet wurde dieser Schritt seitens der Stadtwerke nun mit dem „deutlich gestiegenen Beschaffungspreis“, der der „größte Kostentreiber“ am Strommarkt sei. Und darum, so eine SWS-Sprecherin, bliebe den Stadtwerken keine andere Wahl, als auf diese Entwicklung zu reagieren und die Preise für Strom zum neuen Jahr anzuheben.

Laut Stadtwerken werden die Kunden in den nächsten Tagen noch gesondert über die anstehenden Preiserhöhungen in Kenntnis gesetzt. „Die Stadtwerke werden ihre Kunden schriftlich informieren“, sagte die SWS-Sprecherin, die darüber hinaus auf die Homepage der Stadtwerke im Internet verwies. Unter www.stadtwerke-solingen.de/energielage gebe es Tipps, wie sich Energie sparen lasse, und Hinweise, was zu tun sei, wenn es finanziell eng werde.