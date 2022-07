Einsatz für die Polizei in Hilden : Säureflasche auf dem Autodach einer Solingerin

Einsatz für die Polizei in Hilden

Hilden/Solingen Auf dem Dach eines geparkten Fahrzeugs in Hilden hat ein Unbekannter eine Flasche mit Säure befestigt. Glücklicherweise wurde niemand verletzt. Die Polizei ermittelt nun wegen versuchter gefährlicher Körperverletzung und bittet um Zeugenhinweise.

Aufgefallen war die Tat bereits am Freitagm. Gegen 13.45 Uhr kehrte eine 44-jährige Solingerin zu ihrem Auto zurück, das sie an einem Privatparkplatz einer Kita an der Schalbruchstraße abgestellt hat. Auf dem Dach ihres Wagens bemerkte die Frau eine Kunststoffflasche, aus der eine unbekannte Flüssigkeit ausgetreten war.