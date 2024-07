Polizei ermittelt Unbekannter Täter startet Säureangriff auf städtischen Blitzer in Solingen

Denn als ein Mitarbeiter der Stadtverwaltung den auf einen Anhänger montierten teilmobilen Blitzer am Montagmorgen wieder einsammeln wollte, fiel dem Bediensteten des Kommunalen Ordnungsdienstes noch vor Ort in der direkten Umgebung des Gerätes ein merkwürdiger Geruch auf. Und als der städtische Angestellte an dem Gehäuse des Blitzers auch noch ein kleines Loch entdeckte, entschloss sich der Ordnungsamt-Mitarbeiter, den Blitzer zunächst einmal auf den Hof des städtischen Verwaltungsgebäudes an der Gasstraße in Höhscheid zu bringen, um der ganzen Angelegenheit dort genauer auf den Grund gehen zu können.