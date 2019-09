Sabina Vermeegen engagiert sich in St. Sebastian Ohligs : Solingerin hat gleich zwei Traumjobs

Sabina Vermeegen ist Engagementförderin in St. Sebastian. Foto: Alexander Riedel

Sabina Vermeegen über ihre Stelle als Engagementförderin in der Gemeinde St. Sebastian in Ohligs.

Frau Vermeegen, zum vierten Mal ging am Samstag der Wohlfühlmorgen für Bedürftige im Pfarrheim St. Joseph über die Bühne. Wie kommt das Angebot an?

Sabina Vermeegen Gut. Wir hatten uns auf 30 Gäste eingestellt, letztlich kamen aber 40 bis 45 Besucher. Viele stehen inzwischen schon morgens um 8 vor der Tür und wollen rein. Auch einige neue Gesichter waren diesmal dabei. Die Nachfrage nach Angeboten wie Fußpflege und Friseurdiensten ist groß. Auch das Frühstück wird gut angenommen. Wir variieren das Angebot von Mal zu Mal: Dieses Mal hat eine Ehrenamtlerin, die einen Catering-Service betreibt, kleine Teilchen gespendert, die sehr schnell weg waren. Man kann schon sagen, dass der Wohlfühlmorgen eine Bereicherung für Gäste und die Ehrenamtlichen ist. Es liegt uns auch sehr am Herzen, mit den Gästen ins Gespräch zu kommen. Die Kooperation mit der Kleiderkammer, die für die Bedürftigen anlässlich des Wohlfühlmorgens eine Sonderöffnungszeit eingerichtet hat, klappt super. Wir hatten zum zweiten Mal Unterstützung von Schülern der Albert-Schweizer-Schule mit Lehrerin Babette Fahle.

Info Zur Person: Sabine Vermeegen Zur Person Sabina Vermeegen (50) organisierte lange Zeit das Dürpelfest und ist weiterhin federführend an der Sommerparty Echt.Scharf.Solingen beteiligt. Die Mutter einer 16-Jährigen Tochter engagiert sich zudem in schulischen Gremien.

Wer gab den Anstoß für den Wohlfühlmorgen?

Vermeegen Ursprünglich ist das eine Veranstaltung der Malteser, die es in anderen Städten schon länger gibt. Als sie mich ansprachen, ob ich mir vorstellen könnte, das als Kooperation in Solingen zu starten, war ich sofort Feuer und Flamme. Wir haben dann einen Wohlfühlmorgen in Düsseldorf besucht, sind mit einem sehr guten Gefühl nach Hause gefahren und wollten am liebsten sofort starten.

Wie sieht das Aufgabenfeld einer Engagementförderin überhaupt aus?

Vermeegeen Es gibt sicherlich Unterschiede zwischen den Pfarreien. Ich bin Hauptansprechpartnerin für die Ehrenamtler. Eine große Aufgabe ist es, die Engagierten in allen vier Kirchorten unserer Pfarrgemeinde zu sensibilisieren. Ich besuche Gremiensitzungen und zweimal im Jahr gibt es einen Runden Tisch. Wir haben ein Präventionsschutzkonzept erarbeitet, dass allen Ehrenamtlern vermittelt werden muss. Beim Dürpelfest haben wir als St. Sebastian die Schützen am Stand unterstützt. Und schließlich liegt natürlich ein großes Augenmerk auf caritativen Tätigkeiten: Dazu gehört neben dem Wohlfühlmorgen auch das Café für Eltern, das wir parallel zum Bilderbuchkino für die Kleinen einmal im Monat veranstalten. Mit dabei sind regelmäßig auch demenzkranke Bewohner des St. Lukas Pflegeheims. Für sie ist es ein wunderbares Erlebnis, den Kindern nach dem Kino beim Basteln über die Schulter zu schauen.

Man sagt immer, dass Engagementförderer eigentlich viel mehr Zeit mit der Arbeit verbringen als ursprünglich vorgesehen...

Vermeegen Das geht allen so. Eigentlich sind es halbe Stellen, aber niemand kommt damit aus. Wenn man viele Ehrenamtler betreut, die etwas Neues machen wollen, hat man eine Menge zu tun. In St. Sebastian engagieren sich in allen Gruppen etwa 630 Menschen.

Sie wurden 2017 Engagementförderin in der damaligen Pfarreiengemeinschaft Solingen-West – der heutigen Pfarrgemeinde St. Sebastian. Wie kam es dazu?

Vermeegen Pfarrer Meinrad Funke kam damals von einem Treffen der leitenden Pfarrer zurück, in der die Engagementförderung vorgestellt wurde. Ich habe damals mit ihm gemeinsam als Gemeindemitglied in St. Joseph die Flüchtlingsboot-Ausstellung organisiert. Er sagte zu mir: Wenn wir die Stelle besetzen, dann nur mit Ihnen. Zudem ergab es sich in der Zeit, dass ich im Rahmen meiner Selbstständigkeit mehr Kapazitäten frei hatte.

Wie geht es nun weiter?

Vermeegen Meine Stelle läuft zunächst bis zum 30. Juni 2021, weil die Engagementförderung auf vier Jahre ausgelegt ist. Allerdings sind die Ergebnisse der Evaluation so gut, dass bereits Stellen entfristet wurden. Ich würde sehr gerne weitermachen, weil ich ein tolles Projekt vorbereite, dass ich gern ans Laufen bringen würde. Ich bin Teil des Pastoralteams und merke, dass ich bei den Ehrenamtlern angekommen bin. Ich kann für mich sagen, dass ich mit meinem Büroservice und der Engagementförderung zwei absolute Traumjobs gefunden habe.