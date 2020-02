Verkehrsstörung : S1-Bahnstrecke zwischen Hilden und Solingen eingeschränkt

Zwischen Hilden und Solingen gibt es auf der Bahnstrecke Probleme. Foto: dpa/Patrick Pleul

Solingen/Hilden Reisende in NRW bekommen die Auswirkungen des Sturmtiefs „Yulia“ am Montag noch teilweise zu spüren: Umgestürzte Bäume zwischen Solingen und Hilden behindern den Zugverkehr der S1. Wie lange die Beeinträchtigungen bestehen bleiben, ist noch ungewiss.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Reisende in Nordrhein-Westfalen müssen sich wegen des Sturmtiefs „Yulia“ am Montag noch teilweise auf Einschränkungen bei der Bahn einstellen. Auf der Strecke der Linie S1 zwischen Solingen und Hilden behinderten am Montagmorgen weiterhin mehrere umgestürzte Bäume im Gleis den Zugverkehr, teilte eine Sprecherin der Deutschen Bahn mit. Die Strecke sei nur eingleisig befahrbar. Deshalb gibt es im 30-Minuten-Takt einen Pendelzug zwischen Hilden und Solingen.

„Es werden alle Halte angefahren. Es gibt eine durchgehende Verbindung“, sagte die Sprecherin. Wann die Strecke wieder komplett freigegeben werden könnte, sei noch nicht klar. Arbeiter seien vor Ort und müssten das Gleis und die Oberleitungen freiräumen.

Darüber hinaus, so die Sprecherin, müsse überprüft werden, inwieweit die Oberleitungen durch die umgekippten Bäume und heruntergefallenen Äste beschädigt worden seien. Erst danach sei daran zu denken, den Regelbetrieb wieder aufzunehmen. „Dementsprechend ist es augenblicklich nicht vorherzusagen, zu welchem Zeitpunkt wieder beide Gleise befahrbar seien, hieß es am Montagmittag aus der NRW-Zentrale der Deutschen Bahn AG in Düsseldorf.

Reisende, die sich beispielsweise von Solingen aus auf dem Weg zum Rosenmontagszug in der Landeshauptstadt befanden, mussten sich aus diesem Grund am Montag zunächst auf Verzögerungen einstellen. Mit dem erwähnten Pendelzug ging es zuerst bis Hilden, wo dann die Umsteigemöglichkeit in die reguläre S 1 bestand. In umgekehrter Richtung lief es genauso. Die normale S-Bahn 1 fuhr nur bis Hilden. Von dort aus ging es weiter mit dem erwähnten Pendelzug.

(top/or/dpa)