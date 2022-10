Erneut S 7-Ausfälle zwischen Solingen und Remscheid : Chaos auf der Schiene geht in nächste Runde

Solingen / Remscheid Am Donnerstagvormittag ist es einmal mehr zu Ausfällen auf der bergischen S-Bahn-Strecke gekommen. Als Grund für die Störungen nannte der Betreiber Vias Personalschwierigkeiten.

Berufspendler und andere Reisende, die auf die Bahnen in der Region angewiesen sind, können einem in diesen Tagen nur noch leidtun. Denn nachdem in den zurückliegenden Wochen sowohl auf der S 1, als auch auf der S 7 regelmäßig Zugausfälle sowie Verspätungen aufgetreten und auch die weiteren Verkehrsverbindungen auf der Schiene nicht von Schwierigkeiten verschont geblieben sind, ist es am Donnerstagvormittag auf der S 7 schon wieder zu massiven Behinderungen gekommen.

So fielen in der Zeit zwischen etwa 4 Uhr morgens und 11.30 Uhr am späten Vormittag auf der bergischen S-Bahn-Linie insgesamt sechs Fahrten aus. Betroffen waren beide Fahrtrichtungen nach Solingen wie auch nach Remscheid. Wobei nicht zum ersten Mal Ausfälle beim Personal zu dem Chaos führten. So gab der Betreiber der S 7, das private Bahnunternehmen Vias, am Morgen bekannt, dass es kurzfristig zu Engpässen bei den im Dienst befindlichen Mitarbeitern gekommen sei, so dass die Züge nicht hätten fahren können.

Den Bahnreisenden wurde von Vias empfohlen, „parallel verkehrende Verkehrsmittel oder einen der Folgetakte“ zu nutzen, um das „Ziel zu erreichen“. Und darüber hinaus erhielten die Kunden den Ratschlag, ihre „Reiseverbindung kurz vor Abfahrt des Zuges“ noch einmal zu überprüfen. Ein Schienenersatzverkehr, zum Beispiel mit Bussen, wurde hingegen nicht zur Verfügung gestellt.