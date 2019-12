Fahrplanwechsel am 15. Dezember : S 1 verkehrt ab Sonntag mit neuer Taktstruktur

Solingen / Gelsenkirchen Nach der Notvergabe an die DB Regio hat der alte und neue Betreiber der S-Bahn 1 den Personalstamm an Lokführern gesichert.

Nur noch in Ausnahmefällen waren in jüngster Zeit auf der S-Bahn-Linie 1 Züge in dem für Deutsche Bahn typischen roten Design unterwegs. Zum Fahrplanwechsel am 15. Dezember verkehren zwischen Solingen und Dortmund nur noch die modernisierten, mit freiem WLAN ausgestatteten und im grün-lichtgrauen Look neulackierten Fahrzeuge vom Typ ET 422 – alles im Auftrag des Verkehrsverbundes Rhein-Ruhr (VRR), der die 48 S-Bahn-Fahrzeuge gekauft hat, um sie eigentlich ab Sonntag vom privaten Unternehmen Keolis als neuem Betreiber der S1 und S4 (Unna – Dortmund-Lütgendortmund) fahren zu lassen.