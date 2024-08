Schlechte Nachricht für Bahnkunden S 1 von Solingen nach Düsseldorf schon 2025 gesperrt

Die S-Bahn-Linie 1 war in den vergangenen Tagen einmal mehr in aller Munde. So kursierten unter anderem in den Sozialen Medien im Internet Behauptungen, wonach auf der S 1 bis Ende des Jahres nur noch ein eingeschränkter Fahrplan gelte. Doch davon kann nach Angaben der Deutschen Bahn keine Rede sein, weswegen ein Sprecher des Konzerns die entsprechenden Gerüchte nun mit Entschiedenheit zurückgewiesen hat. „Das ist nicht der Fall“, sagte der Bahn-Sprecher am Donnerstag auf Anfrage, nachdem zuvor die erwähnten Beschwerden laut geworden waren, die Züge der S 1 zwischen Solingen und Düsseldorf beziehungsweise Duisburg verkehrten bis Anfang Dezember lediglich in einem Halbstundentakt und nicht mehr fahrplanmäßig alle 20 Minuten.