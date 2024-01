Das kommt auf Bahnkunden zu S 1 soll trotz Streiks stündlich von Solingen nach Düsseldorf fahren

Reisende, die zuletzt auf der Schiene unterwegs waren, hatten es in den vergangenen Wochen einmal mehr schwer. So befinden sich die Züge des privaten Bahnanbieters Rhein-Ruhr-Bahn auf der Strecke der S-Bahn 7 wegen Reparaturen schon länger in den Werkstätten. Und ab diesem Mittwoch kommt es für die Zugreisenden in der Region noch dicker. Denn dann wird der neue Warnstreik der Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer (GDL) für zusätzliche Ausfälle sorgen, sodass sich viele Reisende bis zum Ende des Streiks bei der Deutschen Bahn am Montag wieder nach Alternativen umsehen müssen.