Streckensperrung bei Solingen : S-Bahn-Arbeiten liegen im Zeitplan

Ohligs In dieser Woche mussten Bahnfahrende auf andere Strecken ausweichen, wenn sie nach Düsseldorf wollten. Die Züge der S 1 fahren ab Montag wieder bis Solingen.

Die Abrissarbeiten an der Eisenbahnbrücke Schnittert auf der Strecke der S 1 liegen nach Angaben der Deutschen Bahn im Zeitplan. Bereits am Donnerstag sei die Hilfsbrücke eingeschoben worden, wie eine Bahnsprecherin auf Anfrage unserer Redaktion mitteilte. „Die Sperrung der Strecke endet wie geplant am Dienstag, 7. Juni, um fünf Uhr“, so die Sprecherin. Bis dahin fährt die S 1 weiterhin nicht zwischen Solingen und Düsseldorf. Die Einschränkung besteht seit Montag.