Rund um Solingen : Wander- und Radwege von Flutschäden betroffen

Solingen Das Hochwasser und der Starkregen der vergangenen Woche haben auch im Freizeit-Wegenetz rund um Solingen große Schäden angerichtet. Besonders stark betroffen sind die Wege entlang der Wupper vor und hinter Unterburg.

Von den Wassermassen weggerissen wurde die Brücke „Ölmühle“ über den Eschbach in der Verlängerung der Straße Mühlendamm. Die Brücke Horn („Juckelbrücke“) zwischen Nesselrath und Wipperauer Straße ist aufgrund der Schäden an den Geländern vorerst gesperrt. In Müngsten ist die Schwebefähre stark beschädigt.