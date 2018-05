Solingen : Rund um die Uhr die Stadt erleben

Wirtschaftsjuniorin Jessica Althajmer ist Projektleiterin der Veranstaltung "Solingen 24 Stunden live". Foto: Vetter

Solingen Die Wirtschaftsjunioren bieten am 22. / 23. Juni zum achten Mal "Solingen 24 Stunden live"an. Über 30 Programmpunkte von 26 teilnehmenden Unternehmen und Vereinen können besucht werden. Schirmherr ist OB Tim Kurzbach.

26 Teilnehmer mit über 30 Programmpunkten haben sich für "Solingen 24 Stunden live" angemeldet. Die achte Auflage des stadtumfassenden Events der Wirtschaftsjunioren geht von Freitag, 22. Juni, 15 Uhr, bis Samstag, 23. Juni, 15 Uhr, über die Bühne. "Wir ermöglichen einen Blick hinter die Kulissen und wollen mit der Veranstaltung die Vielfalt unserer Stadt aufzeigen", sagt Jessica Althajmer von den Wirtschaftsjunioren.

Foto: Martin Kempner

Sie führt zusammen mit ihrem Vater Konstantin Althajmer die Geschäfte der Firma Schmitz Apparate- und Maschinenbau. Mit der selbstständigen Grafikdesignerin Sonja Keffner hat die Unternehmerin nun ein zweites Mal die Projektleitung von "Solingen 24 Stunden live" übernommen. "Anliegen der Wirtschaftsjunioren ist es, den Bürgern den Wirtschaftsstandort Solingen näher zu bringen", sagt Jessica Althajmer.

Info Führungen und Werksverkäufe Auftakt "Solingen 24 Stunden live" wurde erstmals 2004 von den Wirtschaftsjunioren veranstaltet. Programm Geboten werden bei der achten Auflage am 22./23. Juni Betriebsbesichtigungen, Führungen, Werksverkäufe, Musik und unter anderem Mitmachaktionen. Treffen Die Teilnehmer treffen sich am Montag, 14. Mai, 9 Uhr, im Gründer- und Technologiezentrum zu einer Infoveranstaltung. www.sg24hlive.de

Erstmals mit dabei sind sechs Gastronomiebetriebe wie das Birkenweiher, die Burgerschmette, das Bistro Pfaffenberg, das Bistro Büro, DesTille und der Junkbrunnen mit speziellen Angeboten zur Veranstaltung. "Auch die Gastronomiebetriebe gilt es zu entdecken", sagt die Projektleiterin. Der Foodtruck der Burgerschmette ist zudem am Stand der Wirtschaftsjunioren im Gründer- und Technologiezentrum an der Grünewalder Straße am Freitag, 22. Juni, von 15 bis 20 Uhr vor Ort.

Hier gibt Oberbürgermeister Tim Kurzbach, Schirmherr von "Solingen 24 Stunden live", um 15 Uhr nach einer kleinen Eröffnungsrede den Startschuss für die Veranstaltung und schickt die Besucher gemeinsam mit den Wirtschaftsjunioren auf Entdeckungstour durch die Stadt. Die Wirtschaftsjunioren sind "erstmals mit einem eigenen Stand dabei", sagt Jessica Althajmer. "Wir informieren hier Interessenten über unseren Verein und wollen auch neue Mitglieder werben". Ein "Bungee Run" ist im Gründer- und Technologiezentrum aufgebaut, die Burgerschmette bietet einen speziellen "SG 24h live-Burger" an - die ersten 50 davon gibt es gratis.



Wer zunächst im Gründer- und Technologiezentrum bleiben will, der kann Innovation, Spiel & Spaß erleben, darüber hinaus Knöstern, 3D-Druck, Beerpong und neue Arbeitsformen kennenlernen. Die Solinger Coworking Space ist von 15 bis 21 Uhr geöffnet, einige Mitglieder präsentieren sich.

Mit von der Partie sind aber auch Teilnehmer, die bereits in vorausgegangenen Veranstaltungen ihre Türen für Besucher öffneten. Dazu gehören unter anderem die Firmen Carl Mertens und Güde, die Technischen Betriebe sowie das Städtische Klinikum oder die Stadtwerke Solingen. Letztere organisieren gemeinsam mit den Volleys am Freitag, 22. Juni, ab 20 Uhr ein Volleyball-Mitternachtsturnier im Ittertal. Sport um Mitternacht heißt auch im Rollhaus an der Konrad-Adenauer Straße die Devise.

24 Stunden lang rund um die Uhr geöffnet hat einmal mehr das Laurel & Hardy-Museum im Walder Kotten. Gezeigt werden die schönsten Filme der Schauspieler Oliver Hardy und Stan Laurel (Dick & Doof), bei gutem Wetter auch Open Air auf dem Hof des Museums. Wer sich aus vorgefertigten Teilen ein Taschenmesser gestalten will, der kommt in der über 180 Jahre alten Merscheider Firma Robert Klaas auf seine Kosten. Eine Voranmeldung ist hier erforderlich. In der Scherenmanufaktur NTS-Solingen an der Kohlfurther Straße 14 kann man einen Solinger "Schlieper" hautnah erleben. Hier stehen ebenso wie bei Klaas auch Betriebsbesichtigungen auf dem Programm.

Computerspiele, eine LAN-Party und "Zocken" ist bei den Firmen Fourtexx und dem Systemhaus Erdmann angesagt. Am Auftakttag steigt hier in den Fourtexx-Firmenräumen an der Grünewalder Straße 28 um 18 Uhr eine zwölfstündige Veranstaltung, zu der man den eigenen Computer, Monitor und Zubehör mitbringen sollte. Althajmer: "Für junge Leute ist 24 Stunden live ideal, zumal sie einen Blick in Unternehmen werfen und sich hier über Ausbildungsmöglichkeiten informieren können."

