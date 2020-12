3. September Familientragödie in der Hasseldelle schockiert die Republik: In einer Wohnung werden fünf Kinder (18 Monate bis acht Jahre) tot aufgefunden. Die tatverdächtige Mutter (27) warf sich in Düsseldorf vor einen Zug und überlebte schwer verletzt. Mit Schweigeminuten, Kerzen, Blumen und Stofftieren gedenken Hunderte auf dem Neumarkt und vor dem Wohnhaus der fünf toten Kinder. Auch Vertreter aus Politik und Verwaltung kommen zum stillen Gedenken.