Royd Tolkien: „Was J.R.R Tolkien alles geschafft hat, das ist unglaublich“

Solingen Royd Tolkien war einer der Stargäste bei der Medieval Fantasy Convention auf Schloss Burg in Solingen. Drei Jahre lang kämpfte der Urenkel von „Herr der Ringe“-Schöpfer J.R.R Tolkien für seinen an ALS erkrankten Bruder.

Sie haben in einer Folge von „Game of Thrones“ mitgespielt. Der Name Tolkien hat Ihnen aber vor allem Auftritte in den Filmen „The Return of the King“ und „The Desolation of Smaug“ eingebracht.