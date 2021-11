Mehrzweckhalle in Solingen : Rot-grüne Differenzen über Arena-Pläne

Solingen Während OB Kurzbach und die SPD noch in diesem Jahr einen Grundsatzbeschluss des Rates zu einer neuen Arena am Weyersberg wollen, drücken die Grünen auf die Bremse. Sie sind mit dem Tempo der Stadtspitze nicht einverstanden.

Der geplante Bau einer neuen Mehrzweckarena am Weyersberg in der Solinger Innenstadt sorgt zunehmend für Auseinandersetzungen. Denn während die Rathausspitze um Oberbürgermeister Tim Kurzbach (SPD) noch in diesem Jahr einen Grundsatzbeschluss des Rates zu dem Millionenprojekt auf den Weg bringen will, lehnen die Grünen einen solchen Zeitplan ab und plädieren für eine Verschiebung der Ratsentscheidung bis nächstes Frühjahr.