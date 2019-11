Haushaltsberatungen : Rot-Grün will Kreisel Dickenbusch begraben

Seit Jahren ein sprichwörtlicher Zankapfel in der Solinger Politik: die Kreuzung Dickenbusch in der südlichen Innenstadt. Foto: Meuter, Peter (pm)

Solingen Parteien fordern neue Mobilitätskonzepte. Die Grünen plädieren zudem für ÖPNV-Beauftragten im Rathaus.

Geht es nach SPD und Grünen im Stadtrat, soll in den kommenden Jahren mehr Geld in Bus und Bahn fließen – auch zulasten von Projekten im Straßenverkehr. Das ist unter anderem das Ergebnis der Fraktionsklausuren, zu denen sich beide Parteien am zurückliegenden Wochenende getroffen haben.

So wollen sowohl Sozialdemokraten, als auch Grüne die Pläne für einen neuen Doppelkreisel am Dickenbusch in der Innenstadt kippen. „Aus ideologischen Gründen Millionen zu versenken, kommt für uns nicht infrage“, sagte die Fraktionsvorsitzende der SPD, Iris Preuß-Buchholz, am Montag. Und Martina Zsack-Möllmann, Fraktionssprecherin der Grünen im Rat, fügte hinzu, das für die Kreisverkehre veranschlagte Geld sei besser in Bildung, Klima- und Umweltschutz investiert.

INFO Weitere Ergebnisse der Haushaltsklausuren SPD Die Sozialdemokraten plädieren unter anderem für mehr Sauberkeit. So wäre beim Umbau der Fußgängerzone Ohligs der Einbau von unterirdischen Mülleimern möglich. Ferner soll geprüft werden, inwieweit die Straßenreinigungsgebühren in der City gerechter zu verteilen sind. Grüne Mehr Geld und Personal wollen die Grünen für die Totholzbeseitung. Die Partei schätzt die Kosten in den Wäldern auf midestens 300.000 Euro. Weiterer Schwerpunkt ist die Bildung mit Schulsanierung und OGS-Ausbau.

Begründet wird das Nein zum Projekt Dickenbusch unter anderem damit, dass ein Doppelkreisel nicht nötig sei, sondern im Gegenteil sogar neue Verkehrsprobleme bringe. Wobei vor allem die Grünen den Individualverkehr langfristig zugunsten des ÖPNV zurückdrängen möchten.

„Der Defizit-Deckel für den Busverkehr von neun Millionen Euro ist nicht zu halten“, stellte Martina-Zsack-Möllmann für ihre Partei klar. So mache es auch keinen Sinn, einen neuen Deckel zu benennen. Vielmehr gelte es, die Quersubventionen zwischen den Stadtwerke-Sparten Verkehr und Versorgung so zu gestalten, dass der ÖPNV ausgebaut werden könne. Um dies voranzutreiben, verlangen die Grünen einen ÖPNV-Beauftragten im Rathaus und ein modernes Mobilitätskonzept.

Den letzten Punkt hat sich auch die SPD auf die Fahnen geschrieben. Dabei wollen die Sozialdemokraten die Mobilität einerseits an den Erfordernissen in den Stadtteilen und Wohnquartieren entwickeln. Andererseits sei es wichtig, zusätzliche Investitionen in Busse vorzunehmen sowie mit den Nachbarstädten über eine elektrifizierte S 7 nachzudenken. Ein Weg dorthin könnte laut SPD in „Batterie-Zügen“ liegen, die genau wie Batterie-Obusse funktionieren.

Derweil bekräftigten die Grünen am Montag noch einmal ihre Ablehnung eines A 3-Anschlusses über die Haus-Gravener-Straße in Langenfeld. „Dort ist die Natur der Ohligser Heide zu nahe“, sagte Fraktionssprecherin Zsack-Möllmann, die zudem eine Anbindung Leichlingens an das Kreuz Langenfeld ablehnte. Zsack-Möllmann: „Das würde für noch mehr Verkehr in Aufderhöhe sorgen.“

Tatsächlich hatte Oberbürgermeister Tim Kurzbach (SPD) erst vor einigen Wochen mit seinen Amtskollegen aus Langenfeld und Leichlingen eine Prüfung dieser beiden Punkte vereinbart. Allerdings war Langenfelds Bürgermeister Frank Schneider (CDU) wenig später zunächst einmal wieder davon abgerückt.