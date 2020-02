Rosenmontagszug 2020 : Solinger Narren trotzen dem schlechten Wetter

Foto: Peter Meuter (pm) 17 Bilder So jeck war der Rosenmontag 2020 in Solingen.

Solingen Tausende Jecken säumten am Rosenmontag den traditionellen Zug in der Innenstadt. Im Wahljahr gaben sich die Narren auf den Wagen und in den Fußgruppen durchaus politisch. Anschließend wurde im Theater und auf dem Neumarkt weiter gefeiert.

Man soll die Feste feiern, wie sie fallen. Und da der Höhepunkt des Straßenkarnevals – zumindest in unseren Breitengraden – bekanntermaßen seit Jahr und Tag in der eher ungemütlichen Jahreszeit liegt, schien es irgendwie logisch, dass beim traditionellen Karnevalszug in der Solinger Innenstadt am Ende doch beinahe wieder alles so wie immer war.

Als sich die Festwagen und Fußgruppen des Umzugs am diesjährigen Rosenmontag – etwas früher als sonst um kurz nach 14 Uhr – am Birkenweiher in Bewegung setzten, säumten jedenfalls erneut mehrere tausend Narren den Zugweg. Wonach es indes lange Zeit nicht ausgesehen hatte. Denn den ganzen Vormittag über war bei kühlen Temperaturen Nieselregen über der Klingenstadt niedergegangen, so dass die City bis kurz vor Beginn des Zuges reichlich leer wirkte.

Erst in sprichwörtlich letzter Sekunde füllte sich die Wegstrecke mit den Jecken. Wobei mancher der Besucher aus der Not eine Tugend machte und die sicherheitshalber mitgebrachten Regenschirme zwischenzeitlich als Kamelle-Fänger zweckentfremdete.

Kamelle gab es auch dieses Mal wieder reichlich. Und wie es sich für ein echtes Wahljahr gehört, kam der Rosenmontagszug 2020 zumindest in Teilen durchaus auch politisch daher. Gleichwohl mussten all jene Narren, die nicht allein feiern, sondern die Fünfte Jahreszeit darüber hinaus zu einer Art kommunalpolitischer Fortbildung benutzen wollten, schon ein kleines bisschen genauer hinschauen.

Zum Beispiel auf die Gruppe des Sozialverbandes VdK Solingen. Diese nahm mit einer kleinen Lok samt Waggons an dem Rosenmontagszug teil und sprach dabei unterschiedliche Themen an, die auch in Solingen aktuell sind: bezahlbarer Wohnraum oder Altersarmut. Die Karnevalisten vom VdK legten die Finger in einige sozialpolitische Wunden, die – egal wer im September das Rennen um den Oberbürgermeisterposten machen wird – die Verantwortlichen in den kommenden Jahren beschäftigen dürften.

Die beiden aussichtsreichsten Kandidaten um das Rathaus-Amt, OB Tim Kurzbach von der SPD und sein CDU-Herausforderer Carsten Becker, nahmen ebenfalls am Umzug teil und winkten den Jecken am Straßenrand zu, derweil sich die Zugstrecke nach der Vorbeifahrt des letzten Wagens mit Prinzessin Silke II. und Prinz André I. relativ schnell leerte.

Der Grund: Viele der Narren zog es direkt nach dem Ende des Karnevalszuges entweder noch zu der „After-Zoch-Party“ im Theater und Konzerthaus oder auf den Neumarkt. Dort ließen die Karnevalisten wie in den Vorjahren auch dieses Mal wieder den Rosenmontag in der Solinger Innenstadt ausklingen. Bis in die Abendstunden feierten die Jecken bei Karnevalsmusik von einer großen Bühne sowie Getränken an zwei eigens aufgestellten Ständen.