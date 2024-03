Rosenfreunde geben Pflege im Botanischen Garten auf Rosenliebhaber in Solingen gesucht

Der Verein zur Förderung der Rosenkultur des Bergischen Landes gilt als zweitältester Rosenverein weltweit und wurde 1877 gegründet. Er gehört zu den Gründungsmitgliedern der Stiftung Botanischer Garten Solingen. Zeitweise betreuten seine Mitglieder Rosenpflanungen im Botanischen Garten Solingen, im Wuppertaler Zoo, Im Hardtpark in Remscheid-Lennep und im Neuland-Park Leverkusen. Ihm fehlen jedoch mittlerweile die jungen Mitglieder, die willens und in der Lage sind, die Rosenpflege in öffentlichen Parkanlagen und Gärten tatkräftig zu übernehmen.