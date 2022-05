In Roermond gefunden : Tote Solingerin Thema bei „Aktenzeichen... XY“

Solingen/Roermond Nachdem ein weiblicher Leichnam aus einem Kanal in Roermond als Solingerin identifiziert worden ist, wird der Fall nun in der ZDF-Sendung „Aktenzeichen XY... ungelöst“ vorgestellt.

(red) Im September 2021 wurde in einem Kanal bei Roermond in den Niederlanden ein weiblicher Leichnam gefunden. Die Ermittlungen zur Identität der Toten führten zu einer 57-jährigen Frau, die in Solingen ihren Lebensmittelpunkt hatte. Um die Aufklärungsarbeit zu unterstützen, werden der Öffentlichkeit am Mittwoch, 1. Juni, (20.15 Uhr) in der ZDF-Sendung „Aktenzeichen XY... ungelöst“ neue Erkenntnisse mitgeteilt. Die Ermittler erhoffen sich dadurch weitere Hinweise aus der Bevölkerung.