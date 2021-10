Solinger Band feiert Debüt : Rock-Band „Die Kombinaten“ haben in der Cobra Premiere

Solingen-Merscheid „Die Kombinaten“ spielen am Freitag zum Release ihres Debütalbums „Lautwort“ in Solingen. Es ist die erste Indoor-Liveshow der neuen Band. Die vier Musiker bei Lax Alex Contrax gefunden.

Gut zwanzig Jahre ist es her, dass Thorsten Neubert (Gesang und Gitarre), Tim Rashid (Bass), Marcel Kolvenbach (Schlagzeug) und Sebastian Ellerich (Gitarre und Gesang) im damaligen Proberaum von Lax Alex Contrax in der Solinger Südstadt das erste Mal aufeinander trafen. Nun geht das eingespielte Quartett eigene Wege. „Die Idee schwelte schon länger, und so war es für uns einfach an der Zeit, eine Rockplatte zu machen“, erzählt Thorsten Neubert. „Die Aufnahmen waren kurz vor der Pandemie so weit fertig und auch die ersten Auftritte bereits in Planung. Dann kam der Lockdown“, führt er weiter aus. „Erstaunlich, wie die Texte einiger Titel im veränderten gesellschaftlichen Kontext eine völlig andere Bedeutung bekommen können und dennoch aktuell bleiben.“