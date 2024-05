Sportsponsoring Rheinmetall sponsort auch Handball-Bundesligist Bergischer HC aus Solingen

In den vergangenen Tagen hatte die Nachricht für Aufsehen gesorgt, wonach der in Düsseldorf ansässige Rüstungskonzern Rheinmetall in den kommenden drei Jahren als Sponsor des Fußballbundesligisten Borussia Dortmund auftreten wird. So soll die Vereinbarung mit Rheinmetall dem diesjährigen Champions-League-Finalisten jährlich einen einstelligen Millionenbetrag in die Kasse spülen, während es vonseiten des Konzerns heißt, mit dem BVB und Rheinmetall hätten „sich zwei Partner gefunden, die mit ihren Ambitionen, ihrer Haltung und ihrer Herkunft gut zueinanderpassen“.