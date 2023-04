Ansichtssache Für Bürger und Stadt müssen gleiche Maßstäbe gelten

Deshalb hat die Deutsche Feuerwehr-Gewerkschaft vollkommen recht, die darauf hinweist, dass die Inbetriebnahme der Fahrzeuge hätte längst erfolgen können, ja müssen. Schließlich, so die Gewerkschaft mit Sitz in Solingen, steige mit jeder Woche der Verzögerung das Risiko von Ausfällen der alten Rettungswagen. Und damit wachse wiederum die Gefahr, dass es zu Engpässen bei Einsätzen komme. Dies jedoch ist unzumutbar, zumal die Verwaltung in anderen Zusammenhängen ja auch keine Ausreden gelten lässt.